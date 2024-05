Carlo le camarade

À 64 ans, Carlo Ancelotti continue de (se) régaler et d’empiler les trophées au Real Madrid, avec des joueurs qui pourraient presque être ses petits-enfants. Pour tenter d’aller chercher sa cinquième Ligue des champions, il ne lui reste qu’à franchir l’obstacle Bayern Munich, un club qui se trouve dans l’état d’esprit inverse du sien.

C’est bien connu, c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes. Cela ne signifie pas pour autant que Carlo Ancelotti est un vieux pot, on pourrait plutôt parler d’un vieux pote, du moins en observant la relation qui l’unit à ses joueurs, aux antipodes de celle de Thomas Tuchel avec le vestiaire du Bayern Munich. En tout cas, la soupe servie par son Real Madrid est excellente et, après avoir déjà remporté la Liga édition 2023-2024, les Merengues sont en ballottage favorable face aux Bavarois pour tenter de décrocher une quinzième coupe aux grandes oreilles sur la pelouse de Wembley le 1 er juin prochain.

Combler le fossé intergénérationnel

Même si, côté banc de touche, les regards ont tendance à être tournés vers les entraîneurs de la génération X (Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann ou encore Xabi Alonso), Carlo Ancelotti, malgré ses 64 ans, ne passe toujours pas pour un ringard. Près de 20 ans après avoir remporté sa première Ligue des champions avec l’AC Milan, l’Italien qui en a depuis accumulé trois de plus, semble revivre depuis deux ans du côté du Real, après deux passages en demi-teinte à Naples et Everton, deux passages qui auraient pu amorcer son chant du cygne. Il n’en est pourtant rien, Ancelotti disposant toujours de la plus grande qualité requise pour un entraîneur de la Casa Blanca : celle du gestionnaire d’egos. Malgré le départ de Karim Benzema, malgré la cascade de blessures au cours de la saison, Don Carlo ne semble avoir aucun mal à maintenir son navire à flot, quitte à opérer des changements de postes contre lesquels ses joueurs ne trouvent rien à redire, au nom d’un intérêt commun dont leur coach se fait le garant. Dernier exemple en date : la confirmation qu’Andriy Lunin disputera la demie retour face au Bayern, et ce, malgré le retour de blessure de Thibaut Courtois, titularisé le week-end dernier contre Cadix.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com