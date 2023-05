Carlo Ancelotti : « On ne va pas en faire un drame »

4-0 en demi-finale de la Ligue des champions ? Bo, ce n’est pas très grave.

Après une saison compliquée marquée par le sacre du FC Barcelone de l’autre côté des Pyrénées et donc la perte du titre européen ce mercredi soir sur la pelouse de Manchester City (4-0) pour le compte de la demi-finale retour de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti a tenté de dédramatiser ce triste bilan au micro de Canal+ : « Ça reste une bonne saison pour nous. Il reste encore quelques matchs, il faut bien finir. On a gagné la Supercoupe d’Europe, la Coupe du monde des clubs, la Coupe du Roi et on a été jusqu’en demi-finale de Ligue des champions ! Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui le font ça ! » …

MD pour SOFOOT.com