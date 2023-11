information fournie par So Foot • 25/11/2023 à 17:32

Carlo Ancelotti fustige un calendrier « insoutenable »

Le sourcil froncé.

Le Real Madrid s’apprête à défier Cadix ce dimanche avec une très longue liste d’absents, à laquelle se sont ajoutés Eduardo Camavinga et Vinicius pendant la trêve internationale. Une situation compliquée pour Carlo Ancelotti, qui s’en est pris au nombre toujours croissant de matchs disputés par les joueurs, en conférence de presse. « Je pense que le calendrier actuel n’est pas soutenable et que ceux qui le préparent doivent le revoir. La seule solution est de réduire le nombre de matchs. La Liga, l’UEFA et la FIFA peuvent le faire, mais elles font le contraire , a pointé du doigt le technicien italien. Des matchs qui terminent à 8-0 ou 14-0, je ne sais pas si cela a un sens. » …

TB pour SOFOOT.com