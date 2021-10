Carburants : le point sur l'explosion des prix à la pompe

Bilan de l'évolution des prix de l'essence et du gazole en France, au plus haut depuis dix ans, et la part des taxes dans le prix total.

Lors de la première semaine d'octobre 2021, le diesel a atteint un record historique à 1,5354 euro par litre en moyenne en France, et 1,6332 par litre de sans plomb 95, proche du dernier plus haut datant de 2012.

Les variations

La décennie 2010 s'est ouverte sur un litre de gazole à 1,06 euro de moyenne, et 1,26 pour le SP95, selon les relevés hebdomadaires du ministère de la Transition écologique, qui publient ces données historiques sur son site internet.

Les prix montent jusqu'à provoquer tensions et intervention du gouvernement à l'été 2012: une baisse temporaire de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui fait suite à la TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers) de trois centimes, accompagnée d'un effort des industriels.

En août 2012, le prix moyen de l'essence avait presque atteint 1,65 euro par litre, et le gazole près de 1,46 euro. A partir de l'automne 2016, les prix repartent à la hausse. Le gazole grimpe de moins de 1,12 euro/L fin septembre 2016, à plus de 1,53 euro mi-octobre 2018, alimentant le déclenchement du mouvement des gilets jaunes.

Les prix se maintiennent à des niveaux élevés pendant plusieurs mois: toujours selon les chiffres du ministère, le gazole atteint près de 1,49 euro/L la semaine du 24 mai 2019, le SP 95 plus de 1,59 euro/L.

La chute vient en 2020 avec la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. En quatre mois, entre mi-janvier et mi-mai 2020, le litre de gazole passe de 1,49 euro à moins de 1,16 euro, et celui de SP95 d'un peu moins de 1,55 euro à 1,23 euro.

La TICPE, hors modulations régionales, est gelée depuis 2018 pour le gazole (59,40 centimes par litre) et le SP95-E5 (68,29 centimes).

Graphique montrant l'évolution du prix de vente du gazole, du Sans plomb 95 et du Sans plomb 98 en France de janvier 2016 à octobre 2021 ( AFP / )

Part des taxes

Selon les données de l'Union française des industries pétrolières, qui décortique chaque semaine la composition des prix des carburants, les taxes (TICPE, TVA) comptent actuellement pour un peu moins de 60% du prix du litre de SP95, et un peu plus de 56% pour le gazole. Depuis 2013, le rattrapage dans la fiscalité entre les deux carburants est rapide: la taxe intérieure sur la consommation de gazole a augmenté trois fois plus vite que celle sur l'essence.

Pour le reste, le prix du pétrole brut représentait environ 31% du prix total pour l'essence, un tiers pour le gazole. Quant aux coûts de distribution, ils revenaient plus au moins à 10% du prix à la pompe: de l'ordre de 1 à 2 centimes par litre.