Cantine, télétravail, vaccination : ce que contient le nouveau protocole sanitaire qui va entrer en vigueur dans les entreprises

Il sera effectif dès le jeudi 1er juillet.

Des bureaux à La Défense. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Suppression des jauges dans les cantines, facilitation de la vaccination des salariés... Les règles vont changer dans les entreprises à compter du 1er juillet : le nouveau protocole sanitaire national qui entrera en vigueur à cette date prévoit un assouplissement des restrictions.

Fin des jauges dans les cantines

La fiche sur l'organisation et le fonctionnement des restaurants d'entreprise, qui accompagne le protocole, ne prévoit plus une jauge maximale de 50% de la capacité, selon le document du ministère du Travail consulté par l' AFP . Elle indique simplement que les salariés doivent disposer d'une place assise, là où le document précédent prévoyait 6 chaises maximum autour des tables, éloignées elles mêmes d'au moins deux mètres les unes des autres.

Le nouveau protocole sanitaire appelle toutefois à continuer à adapter les plages horaires "avec des horaires décalés pour réduire le nombre de convives présents simultanément" et continue à encourager "la mise en place, dans la mesure du possible, de paniers à emporter et à consommer sur le poste de travail".

Assouplissement pour les pots

Pour les pots, le protocole actualisé ne préconise plus qu'ils ne réunissent pas plus de 25 personnes. Il recommande toujours qu'ils se tiennent dans des espaces extérieurs.

Facilitation de la vaccination

Alors que la campagne vaccinale montre des signes de ralentissement, le protocole sanitaire élargit les possibilités pour les salariés de s'absenter pour se faire vacciner. Jusqu'à présent, le document indiquait que "si le salarié choisit de passer par son service de santé au travail, il est autorisé à s'absenter sur ses heures de travail". Le document ajoute qu'"en dehors de ces situations, il est attendu des employeurs, au regard des impératifs de santé publique, qu'ils autorisent leurs salariés à s'absenter pendant les heures de travail, pour leur faciliter l'accès à la vaccination", en précisant que "le salarié est invité à se rapprocher de son employeur afin de déterminer la meilleure manière d'organiser cette absence".

Deux jours de télétravail conseillés

Le nouveau protocole sanitaire ne prévoit pas de changement en ce qui concerne le télétravail, qui reste encouragé lorsqu'il est possible, ce mode d'organisation du travail étant "toujours considéré comme une des mesures les plus efficaces pour prévenir le risque d'infection au SARS-CoV-2 dans un objectif de protection de la santé des travailleurs".

Alors que, depuis le 9 juin, il appartient à chaque entreprise de définir un nombre minimal de jours travaillés à distance, via le dialogue social, le ministère du Travail a indiqué au Parisien que le gouvernement préconisait deux jours de télétravail par semaine. "Pour donner une référence, dans la fonction publique, nous sommes à trois jours de télétravail par semaine depuis le 9 juin, puis nous passerons à deux jours par semaine au 1er juillet jusqu'à la fin août", ont ainsi expliqué au quotidien les services du ministère.