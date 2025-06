Canicule: quatre départements du sud de la France en vigilance orange

Des habitants à l'ombre des arbres dans un parc à Lyon, lors d'une vague de chaleur, le 25 juin 2025 dans le Rhône ( AFP / JEFF PACHOUD )

Quatre départements du sud de la France, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, ont été placés en vigilance orange à la canicule pour la journée de vendredi, a annoncé Météo France dans son communiqué de 16h00 jeudi.

Cette vigilance, qui débutera à 12h00 et jusqu'à minuit, est notamment due aux températures de surface de la Méditerranée, qui pourraient "influencer l'effet des températures minimales (et) rendre plus étouffantes les nuits", précise l'organisme de prévision, selon qui il est "probable" que cet épisode soit prolongé "au cours des prochains jours".

Selon Météo France, la chaleur va en effet se maintenir sur le pourtour méditerranéen, puis s'étendre durant le week-end plus au nord et vers le centre du pays.

Cet épisode caniculaire va débuter avec des valeurs comprises entre 35 et 38 degrés sur le pourtour méditerranée, et jusqu'à 39 degrés localement, "voire plus en pointe à l'intérieur des terres", précise l'organisme, prévenant que la nuit de vendredi à samedi sera "très chaude et étouffante".

Les maximales de samedi devraient être proches de 37 à 39 degrés.