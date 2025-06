Canicule: la France étouffe, 84 départements en vigilance orange

Des personnes se rafraîchissent à une fontaine publique près de la Grande Halle de La Villette alors qu'une vague de chaleur frappe le sud de l'Europe, à Paris, le 29 juin 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )

"C'est l'horreur": la canicule sévit lundi sur quasiment toute la France, avec des températures qui pourront dépasser localement les 40 degrés et ne devraient pas baisser avant le milieu de la semaine.

"Quand on est âgé, on souffre encore plus", relève Christiane, une Lyonnaise de 84 ans, qui dresse ce constat d'"horreur" depuis un banc, où elle est venue respirer tôt avec son mari, avant de se calfeutrer.

Jusqu'à mardi, 84 départements, où vivent près de 88% des Français, sont en vigilance orange canicule. Partout, sauf au bord de la Manche et des frontières belges, le thermomètre affichera plus de 34 degrés, et ira souvent jusqu'à 38 degrés, selon Météo France.

Une telle extension géographique, c'est "du jamais vu", selon la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Le record était, depuis le 23 juillet 2019, de 80 départements en alerte canicule simultanément.

L'épisode devrait atteindre son "paroxysme" en milieu de semaine, avec des pointes à 41 degrés et "des minimales très élevées, entre 20 et 24°C voire un peu plus très localement", précise l'organisme météorologique.

Numéro vert, cartes indiquant les endroits climatisés, gratuité des piscines ou des musées, parcs ouverts tard: les collectivités déploient un arsenal de mesures pour offrir un répit à leurs administrés.

- "Milliers de morts" -

Malgré tout, "on étouffe, c'est lourd", témoigne Clémentine Del Piano, 23 ans, qui travaille dans un kiosque à journaux lyonnais. À 10H00, la température flirte déjà avec les 30 degrés dans l'abri malgré un petit climatiseur d'appoint.

"Il y a deux ans, une collègue avait fait un malaise à cause de la chaleur", rappelle la jeune femme qui n'a comme solution que "s'habiller léger".

"Une vague de chaleur, c'est plusieurs milliers de morts", a souligné Agnès Pannier-Runacher lundi matin sur Sud Radio, en répétant que les employeurs devaient protéger leurs salariés, notamment en mettant en œuvre des horaires adaptés.

La veille au soir, une réunion interministérielle de crise s'est tenue à Beauvau afin de "repasser toutes les consignes" notamment en matière de "santé", selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.

Un incendie proche des habitations à Bizanet, dans l'Aude, le 29 juin 2025 ( AFP / IDRISS BIGOU-GILLES )

À son issue, la ministre de l'Éducation Élisabeth Borne a rappelé les mesures à prendre dans les écoles lors de fortes chaleurs, pouvant aller jusqu'à l'autorisation de garder les enfants à domicile.

Quelque 200 écoles publiques, sur 45.000, feront l'objet d'une fermeture partielle ou totale jusqu'à mercredi. "Nous allons nous assurer qu'il y a bien un accueil pour les familles qui en ont besoin", a-t-elle précisé.

- Feux et pollution -

Cette 50e vague de chaleur nationale recensée depuis 1947, la 33e du 21e siècle, s'inscrit dans un contexte de changement climatique qui augmente l'intensité et la fréquence des canicules.

Outre la santé des Français, elle impacte l'environnement: 26 départements sont lundi en vigilance pour la sécheresse, et 10 au niveau de crise, entraînant des restrictions importantes des usages.

Ce contexte est propice aux incendies: dans l'Aude, 400 hectares de forêt ont brûlé dans le massif des Corbières en raison d'un barbecue mal éteint. Plus de 600 pompiers ont dû être déployés pour maîtriser les flammes.

Des personnes se baignent à Lyon, le 29 juin 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Une pollution de l'air est également en train de s'installer pour l'ozone, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes ou sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Des restrictions de circulation ont été décidées en Ile-de-France.

Cette vague de chaleur concerne tout le sud de l'Europe, de l'Italie au Portugal, plusieurs régions sont en alerte rouge où jusqu'à 45°C pourraient être atteints.

En Espagne, où deux employés de voirie sont décédés samedi à Barcelone et Cordoue, les syndicats ont rappelé les entreprises à leurs obligations. Les écoles sont pour leur part restées fermées lundi dans tout le pays.

La cause de ce nouveau pic est un dôme de chaleur: un large et puissant anticyclone forme une sorte de couvercle qui bloque l'air en basses couches, empêchant l'entrée de perturbations tout en le réchauffant progressivement.