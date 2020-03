Canal+ redevient incontournable sur le foot

Quelques jours après s'être offert les deux meilleures affiches de la Ligue des champions, Canal+ promet encore plus de Coupe d'Europe à ses abonnés. Mercredi soir, le patron de la chaîne Maxime Saada a crié une nouvelle fois victoire sur Twitter : « Comme un bonheur n'arrive jamais seul, je confirme que la meilleure affiche de Ligue Europa sera sur Canal+ à partir de 2021 », a-t-il écrit. Ces droits pour la C3, qui devrait par ailleurs bénéficier d'une exposition sur une chaîne en clair conformément au souhait de l'UEFA, sont octroyés pour la période 2021-2024

Canal+ multiplie donc les jolis coups ces dernières semaines dans les droits du football, un marché qui se monnaie toujours plus cher. La chaîne privée a également signé avec BeIn un accord qui lui permettra de diffuser deux matchs de Ligue 1 par journée de championnat entre 2020 et 2024, soit 76 matchs sur 380 dont, assure-t-elle, 28 des 38 meilleures affiches de la saison. Dans les faits, le consortium sino-espagnol Mediapro conserve néanmoins les dix plus beaux spectacles du ballon rond, comme les duels du PSG contre l'OM ou l'OL. La Ligue de football professionnel, qui a paru s'inquiéter du coup d'éclat de Canal+, précise que sur ces 76 rencontres, 19 seront codiffusées par Mediapro.

La filiale de Vivendi marque des points sur plusieurs

