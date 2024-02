Canal+ monte à 30% du capital de Viu, opérateur asiatique de streaming

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Canal+ a porté à 30% sa participation dans le capital de Viu, opérateur hongkongais de streaming, après en avoir déjà acquis 26,1% en juin, a annoncé le groupe lundi.

Cet investissement atteste "de l'engagement du groupe Canal+ à faire de l'Asie son prochain moteur de croissance", a-t-il indiqué dans un communiqué, en soulignant que Viu était "présent en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud".

En juin, Canal+ avait acquis 26,1% du capital de Viu, détenu par le géant des médias basé à Hong-Kong PCCW, pour un montant de 200 millions de dollars (184 millions d'euros).

Cela s'inscrivait dans le cadre d'un "investissement échelonné" de 300 millions de dollars (277 millions d'euros) au total. Pour monter à 30% du capital de Viu, Canal+ "a libéré une nouvelle partie de son investissement échelonné", a-t-il expliqué.

"A l'issue de cet investissement de 300 millions de dollars, le groupe Canal+ disposera d'une option (...) pour augmenter sa participation dans Viu à 51%", a-t-il poursuivi en rappelant les termes de l'accord initial.

Filiale de Vivendi et poids lourd de la création et de la distribution de contenus, Canal+ est présent dans plus de 50 pays et compte "25,5 millions d'abonnés dans le monde, dont 16 millions hors de France métropolitaine".

Début février, le groupe de télévision sud-africain MultiChoice avait refusé l'offre de rachat de Canal+, qui est déjà son premier actionnaire à hauteur de 30%, en la jugeant insuffisante.

MultiChoice a toutefois assuré "rester ouvert" à toute offre "à un prix équitable".