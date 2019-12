Canada : un journaliste utilise son stagiaire pour faire passer 40 kg de cocaïne

Le journaliste canadien Yaroslav Pastukhov a mis de la poudre aux yeux à son stagiaire. Littéralement. Cette plume de Vice, plus connue sous l'alias de Slava Pastuk, est ainsi parvenue à convaincre un petit groupe de cinq personnes, dont son stagiaire, de transporter d'énormes quantités de cocaïne pour son propre bénéfice. L'homme vient d'être condamné à neuf ans de prison, comme le relate Slate ce jeudi 5 décembre 2019.La fine équipe, constituée d'un mannequin de 19 ans, d'un DJ et, donc, d'un ex-stagiaire de Vice nommé Robert Wang, ont ainsi convoyé en 2015 40 kilos de poudre blanche entre Las Vegas, aux États-Unis, et l'Australie. Usant de son autorité et de son prestige, Yaroslav Pastukhov leur a fait miroiter une vie de rockeur et de l'argent de poche facile. « Ce sera la chose la plus gangstérique que vous ferez de votre vie », leur a ainsi promis le journaliste pour galvaniser les troupes.Aucun regretLas, les apprentis passeurs se sont fait pincer dès leur arrivée à l'aéroport de Sydney, le 22 décembre 2015, avec un butin estimé à plus d'un million de dollars. Yaroslav Pastukhov a quant à lui été interpellé en janvier 2019. Un laps de temps nécessaire aux autorités canadiennes pour amasser des preuves à l'encontre du trafiquant. Elles ont notamment mis la main sur un enregistrement édifiant entre le journaliste et son stagiaire, qui, jugé en Australie, a écopé de six ans et demi de prison dans cette...