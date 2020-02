Canada : un homme politique moqué pour son faible niveau de français

Au Canada, la question de la langue est toujours un sujet sensible. En course pour prendre la tête du Parti conservateur, Peter MacKay a prononcé un discours en français le 25 janvier dernier où il a écorché plusieurs mots, créant une vive polémique dans le pays, raconte Le Monde. Ministre de la Justice, puis de la Défense et enfin des Affaires étrangères entre 2006 et 2015, cet homme politique chevronné est considéré comme le favori. Mais au moment de lancer sa campagne en Nouvelle-Écosse, celui qui souhaite faire barrage au Premier ministre Justin Trudeau, a dû parler en anglais, ainsi qu'en français devant ses partisans. Lire aussi Études à l'étranger : le Québec, eldorado des FrançaisAidé d'un prompteur, Peter MacKay a eu toutes les peines du monde à lire les quelques mots qu'il voulait adresser au peuple québécois dans la langue de Molière. « À mes amis du Québec, votre dynamisme économique et culturel m'inspire beaucoup », a-t-il prononcé d'un ton hésitant avant de poursuivre : « Je suis ici pour vous parler d'espoir. L'espoir d'élire un gouvernement national qui partage vos valeurs québécoises, qui respecte vos compétences et qui est fier de la place du Québec en tant que nation au sein du Canada. »« J'ai sera canditate »Mais c'est surtout la fin de sa courte allocution en français qui a été très critiquée sur les réseaux sociaux. « J'ai sera candidate », a terminé Peter MacKay, provoquant l'ire...