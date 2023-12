CAN : Mamadou Samassa va refuser sa sélection avec le Mali

Il ne craint rien, ni personne.

Mamadou Samassa, gardien de but du Stade lavallois, va refuser de participer à la CAN avec le Mali. L’information a été confirmée par Laurent Lairy, président du club, auprès de France Bleu Mayenne, qui explique qu’un accord avait été passé entre lui et le joueur lors de sa signature au club l’été dernier : « Et c’est un homme d’honneur » .…

CD pour SOFOOT.com