11/09/2023

CAN 2024 : triplé pour Victor Osimhen, la qualif pour la Gambie

Super Victor, prochaine mascotte de la CAN.

Avec cinq victoires en six journées, le Nigeria n’a laissé aucune chance à ses adversaires dans le groupe A des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations 2024. Les quelques succès poussifs contre la Guinée-Bissau et la Sierra Leone ont été éclipsés par les déculottées infligées à Sao Tomé-et-Principe. Lors du match aller, les Super Eagles s’étaient largement imposés à l’extérieur (0-10) grâce à un quadruplé de leur avant-centre star, Victor Osimhen. Ce dimanche, l’attaquant napolitain n’a trouvé le chemin des filets que trois fois, et le Nigeria a dû se contenter d’une victoire 6-0. Suffisant pour avancer jusqu’à la compétition avec l’étiquette de potentiel vainqueur ?

La Gambie n’a pas autant de certitudes, mais sera bien de la partie en janvier prochain du côté de la Côte d’Ivoire. Quarts-de-finalistes en 2021, défaits par l’hôte camerounais, les Gambiens n’avaient besoin que d’un petit point dimanche pour assurer leur deuxième place du groupe dominé par le Mali. Menés 0-2 par le Congo à la mi-temps, les Scorpions ont réussi à inverser la tendance en fin de rencontre par l’intermédiaire de Yankuba Minteh (79 e ), puis de Mohamed Badamosi (90 e +1). Plus de peur que de mal et une deuxième qualification consécutive pour ce pays qui n’en avait connu aucune avant 2021.…

