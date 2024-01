CAN 2024 : André Onana rejoindra le Cameroun la veille de son entrée en lice

Quand le respect n’est plus là.

Coup de théâtre au Cameroun : The Athletic révèle qu’André Onana ne fera pas la préparation à la Coupe d’Afrique des Nations, car il se rendra à la CAN après le match entre Manchester United et Tottenham, prévu le 14 janvier, pour disputer le premier match de sa sélection face à la Guinée… le lendemain. L’international camerounais de 27 ans pourra donc participer au match du troisième tour de la FA Cup entre United et Wimbledon puis à celui contre les Spurs, à Old Trafford.…

JBC pour SOFOOT.com