CAN 2023 : Onana ne jouera pas le premier match du Cameroun

Onana dompte la Fédération camerounaise.

André Onana ne disputera pas le premier match du groupe C entre le Cameroun et la Guinée. Comme l’annonce Reuters, le portier de Manchester United rejoindra ses coéquipiers plus tard que prévu et ne devrait être disponible que pour disputer les deux dernières rencontres de la phase de groupes, contre le Sénégal (19 janvier) puis la Gambie (23 janvier)​. L’affaire avait déjà fait parler quand The Athletic révélait que le gardien de 27 ans ne participerait pas à la préparation nationale pour la Coupe d’Afrique des nations. Pas de préparation, pas de match d’ouverture, on peut logiquement se demander si Onana disputera la CAN avec les Lions indomptables.…

JBC pour SOFOOT.com