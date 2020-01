Cameroun : quels enjeux pour les législatives du 9 février ?

Le Cameroun va connaître le 9 février prochain ses premières élections législatives et municipales en sept ans. Mais le plus inquiétant encore est le contexte dans lequel vont se tenir ces différents scrutins. D'un côté, le Cameroun doit faire avec les attaques djihadistes dans le nord et, de l'autre, le conflit indépendantiste meurtrier dans les zones dites anglophones paralyse toujours un quart du pays. Ces deux provinces abritent environ 16 % de la population camerounaise. Alors que le parti du premier opposant, Maurice Kamto, compte boycotter des élections qu'il estime impossibles à tenir dans ce contexte, et que le parti du président Paul Biya part grand favori, quels sont les enjeux des législatives, dont la campagne a officiellement démarré le 25 janvier ?Lire aussi Crise anglophone au Cameroun : et si on y posait un autre regard !Lire aussi Élections législatives au Cameroun : Maurice Kamto n'en sera pasQui participera aux législatives ?Une trentaine de partis politiques, la plupart se réclamant de l'opposition, seront en lice pour 180 sièges de député. Il faut savoir qu'ayant été élus en 2013 les députés et les conseillers municipaux devaient achever leur mandat en 2018, mais celui-ci a été prorogé à deux reprises.Le parti de la majorité présidentielle, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), qui jouit actuellement d'une majorité écrasante avec 148 députés, est le grand favori. Présents...