Cameroun : le Douala où ça fait mal

Cette semaine, le quotidien Le Monde a révélé un scandale qui met la Fédération camerounaise dans l’embarras. Cette dernière se retrouve en effet face à un cas de fraude massive liée à l’identité d’une soixantaine de joueurs, dont un certain Wilfried Nathan Douala, lequel n’aurait absolument pas l’âge qu’il prétend avoir...

Même s’il n’a pas disputé une seule seconde des quatre matchs du Cameroun lors de la dernière CAN, Wilfried Nathan Douala est tout de même parvenu à se faire remarquer chez les Lions indomptables. Déjà, parce qu’avec l’attaquant Léonel Ateba (Dynamo de Douala), ce milieu du Victoria United FC (basé à Limbé, une ville bordée par le golfe du Biafra) est le seul représentant du championnat camerounais en équipe nationale. Et ensuite, parce que du haut de ses 17 ans, cet ambianceur de vestiaire à qui Samuel Eto’o a intimé de ne « pas avoir peur » , face caméra, était le benjamin de la sélection et même du tournoi. Malgré l’élimination du Cameroun en huitièmes de finale face au Nigeria, on se disait que le gamin avait de quoi apprendre et encore une grosse marge de manœuvre, surtout au vu de la façon dithyrambique dont la presse de son pays le décrit : « Doté d’une habileté remarquable dans les touches, d’une expertise dans le dosage des passes, d’un sens aigu du placement et d’une finesse de jeu, Nathan excelle aussi bien dans le jeu court que dans le jeu long. Polyvalent, il peut occuper différentes positions sur le terrain, du milieu défensif à l’ailier, ce qui fait de lui une valeur exceptionnelle dans l’élite du football local. » Trop beau pour être vrai ? Évidemment, n’en déplaise à Rigobert Song, le premier à l’avoir mis en lumière. Quoique…

Docteur Wilfried et Mister Alexandre

Ce lundi, la Fédération camerounaise (Fécafoot) a provoqué un tollé en révélant que 62 joueurs des D1 et D2 nationales ont été déclarés inéligibles pour disputer les play-off en raison d’une fraude liée à leur identité. Grand vainqueur à ce petit jeu, la Yong Sports Academy de Bamenda, avec pas moins de treize tricheurs dans ses rangs. Bon courage pour aller chercher le titre à présent. Deuxième au classement, vous l’aurez deviné : le Victoria United FC de Wilfried Nathan Douala, qui n’aurait donc pas 17 ans ! En même temps, et sans ressasser l’éternelle polémique des joueurs africains qui ne font pas leur âge, difficile dans ce cas-là d’imaginer que la pépite est réellement née le 1

Par Julien Duez pour SOFOOT.com