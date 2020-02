Cameroun : la région anglophone encore plus sous pression

Nouveau drame au Cameroun, près d'une semaine après les élections législatives et municipales. Vingt-deux civils ont été tués vendredi dans un village du nord-ouest du Cameroun, une région peuplée par la minorité anglophone. « Les éléments de preuve indiquent que la majorité des victimes sont des femmes et des enfants », a assuré par téléphone à l'AFP James Nunan, le chef du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU pour les régions du Nord-Ouest et du sud-ouest du Cameroun. Sur les vingt-deux victimes, quatorze sont des enfants, « dont 11 filles et 9 âgés de moins de 5 ans, une mère enceinte et deux femmes qui portaient leurs bébés », a-t-il ajouté.Le drame s'est déroulé vendredi aux environs de 14 heures dans le village de Ntumbo, a précisé James Nunan, dont l'équipe a recueilli « de nombreux témoignages » permettant de rendre compte de ces chiffres, qui alourdissent un bilan déjà bien lourd pour la région. Depuis trois ans, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun sont le théâtre de combats meurtriers entre militaires et séparatistes armés. Ces affrontements, ainsi que les exactions et crimes commis par les deux camps, selon les ONG internationales, ont fait plus de 3 000 morts et contraint plus de 700 000 personnes à fuir leurs domiciles.Lire aussi Crise anglophone au Cameroun : et si on y posait un autre regard !Le gouvernement accuséCette fois, l'opposition et des ONG locales...