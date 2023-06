Camavinga, le soleil de juin

Déjà à son avantage face à Gibraltar, le milieu du Real Madrid a de nouveau été le joueur français le plus en forme, lundi soir, face à la Grèce, venant confirmer les bonnes choses distribuées depuis le début de l'année 2023.

« Non, toujours pas ! » Debout face à une caméra de Canal+, Eduardo Camavinga se poile. En soirée à Stamford Bridge, mi-avril, pour disputer un quart de finale retour de Ligue des champions avec le Real Madrid, le jeune international français avait profité d’un micro tendu pour rappeler à qui voulait l’entendre que non, il ne rêvait toujours pas d’être latéral gauche en se rasant le matin et ce malgré de belles copies rendues au poste. Interrogé quelques semaines plus tard sur le sujet par L’Équipe , Didier Deschamps s’en était aussi amusé : « Le lendemain de nos deux premiers matchs au Qatar, on a vu ses aptitudes : à ce moment-là , il ne sautait pas au plafond à l’idée de jouer arrière gauche, mais il est bon dans les duels, il est efficace, il griffe sur le plan défensif, et il faut ajouter sa touche technique, sa capacité à répéter les efforts sans problème, ce qui fait beaucoup. (…) Il prend moins de plaisir qu’au milieu, où il touche beaucoup le ballon, alors qu’au poste d’arrière gauche, il peut être frustré quand l’action se développe de l’autre côté. »

Sympa, Deschamps avait quand même pris le temps d’échanger avec son joueur, fin mars, et l’avait même fait rentrer au milieu face aux Pays-Bas avant de le titulariser devant la défense en Irlande, où Camavinga avait (déjà) distribué un paquet de bonnes choses. Convoqué parmi les milieux pour ce rassemblement de juin, le natif de Cabinda a pu souffler et de nouveau retrouver son poste originel avec les Bleus. Il l’a fait vendredi dernier, lors du match sans goût remporté par l’équipe de France contre Gibraltar (0-3) – match où il a été l’un des rares joueurs au rendez-vous -, et lundi soir, à Saint-Denis, face à la Grèce (1-0). Posé en relayeur gauche d’un 4-3-3, Eduardo Camavinga a alors gratté de nouveaux points et a, encore une fois, été l’un des rares éléments tricolores soucieux de mettre du rythme à une drôle de rencontre.…

Maxime Brigand, au Stade de France pour SOFOOT.com