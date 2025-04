Camaïeu, Go Sport, Gap: l'homme d'affaires Michel Ohayon mis en examen pour banqueroute

L'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon, le 28 septembre 2022 au Tribunal de commerce, à Tourcoing, dans le Nord. ( AFP / DENIS CHARLET )

L'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon a été mis en examen vendredi à Paris pour banqueroute, abus de biens sociaux et escroqueries en bande organisée notamment, soupçonné d'avoir détourné à son profit de l'argent des enseignes en difficulté Go Sport, Gap France et Camaïeu, entre 2021 et 2024.

L'entrepreneur, qui a fait fortune dans l'immobilier avant de bâtir un éphémère empire commercial, a été mis en examen pour banqueroute, abus de biens sociaux, escroqueries en bande organisée, abus de confiance et blanchiment aggravé, a indiqué samedi le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.

Il a été placé sous contrôle judiciaire, avec l’interdiction de diriger ou de gérer une société de quelque moyen que ce soit et l’obligation de verser au tribunal un cautionnement de 500.000 euros.

Olivier Pardo, son avocat, n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP dans l'immédiat.

L'épouse de M. Ohayon a également été mise en examen.

Selon le parquet, les investigations ont mis en évidence "l’existence de prélèvements des ressources de trésorerie significatives des différentes structures sociales que Michel Ohayon dirige en droit ou de fait, sans justification économique ou juridique, dans un contexte de situation financière sous tension pour ces sociétés, qui apparaissent contraires à leur intérêt social".

- 50 millions d'euros -

Ces opérations ont "été dissimulées comptablement et ou justifiées par des opérations juridiques fictives", selon la même source. "Le produit tiré de l’ensemble des infractions reprochées est estimé à plus de 50 millions d'euros."

Camaïeu, Gap, Go Sport, La Grande Récré... Les déboires financiers de ces enseignes grand public, que le sexagénaire venait d'acquérir en quelques années, ont fait les gros titres depuis la liquidation de la première, en septembre 2022, avec 2.600 employés sur le carreau.

Il avait dû céder Gap France et Go Sport, placées en redressement judiciaire peu après. Sa holding, la Financière immobilière bordelaise (FIB), le bras armé des investissements de l'ancien vendeur de vêtements devenu propriétaire d'immeubles et d'hôtels de luxe, était en 2023 en cessation de paiements, avec 500 millions d'euros de passif.

Le groupe Celio a racheté Camaïeu, les autres chaînes de vêtements et jouets de Michel Ohayon étant reprises par des concurrents à la barre des tribunaux de commerce ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Le groupe Celio a racheté Camaïeu, les autres chaînes de vêtements et jouets étant reprises par des concurrents à la barre des tribunaux de commerce. De cet éphémère empire commercial, Michel Ohayon a seulement conservé une vingtaine de magasins Galeries Lafayette en province.

Pour le parquet, il est "établi" que les procédures de redressement judiciaire de Camaïeu, Gap et Go Sport ont été provoquées "du fait notamment de ces mouvements de trésoreries suspects".

L'homme d'affaires est entre autres soupçonné d'avoir détourné de l'argent des enseignes à des "fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé".

Par exemple, d'avoir viré du groupe Go Sport la somme "a minima de 36,5 millions d'euros sur les comptes de la société Hermione People and Brands (HPB)", une autre de ses sociétés, ce qui a "entraîné la cessation de paiement du groupe Go Sport", ou encore d'avoir consommé la trésorerie de Camaïeu "à hauteur de 41,3 millions d'euros pour le seul mois de septembre 2021".

Les parquets de Lille, Grenoble et Bordeaux s'étaient dessaisis au profit de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) des signalements -provenant notamment de commissaires au compte- et plaintes reçus à la fin de 2022 et début 2023 sur des soupçons de détournements commis au préjudice des enseignes Gap, Camaïeu, Go Sport et Campus Academy.

Plus de 300 ex-salariés de Camaïeu ont assigné il y a quelques semaines quatre sociétés de la galaxie Ohayon, dont la FIB et HPB, dans le cadre d'une action en responsabilité civile.

L'assignation, qu'a pu consulter l'AFP, dénonce "le financement de prestations ou de missions en tout genre octroyé à d'autres sociétés du groupe, en rien justifié" et qui "a clairement servi à favoriser d'autres sociétés du groupe, au détriment de (Camaïeu)", entraînant sa faillite.