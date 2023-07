information fournie par So Foot • 03/07/2023 à 22:43

Cahuzac quitte le staff lensois et file à Nice

C’est l’effervescence à Lens.

Alors que l’on a appris ce lundi que Franck Haise resterait sur le banc lensois, que Seko Fofana était à deux doigts de rejoindre Al-Nassr et qu’une offre de 41 millions d’euros est arrivée sur la table pour Loïs Openda, l’actualité du club artésien ne s’arrête pas. L’entraîneur adjoint Yannick Cahuzac a demandé au club d’être libéré de son contrat. L’ancien joueur des Sang et Or (2019-2022) a vu sa requête être acceptée par le club comme l’indique ce communiqué qui a été publié ce lundi soir par le RCL.…

TM pour SOFOOT.com