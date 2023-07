Cahuzac à Nice : une nouvelle pièce dans la machine de la rivalité

L'annonce de l'arrivée de Yannick Cahuzac dans le staff des Aiglons a réveillé les tensions entre Corses et Niçois. Entretenue dans les tribunes pour des raisons politiques par les supporters, offrant une des rivalités les plus intenses du football français, cette détestation mutuelle perdure depuis plus d’un demi-siècle des deux côtés de la Méditerranée.

Netflix et Amazon auraient bien du mal à résumer le bouillant antagonisme entre le SCB et l’OGC Nice. Le dernier épisode de cette série remonte au 3 juillet dernier, avec l’annonce du départ de Yannick Cahuzac du staff de Lens, pour intégrer celui des Rouge et Noir en tant qu’adjoint du nouvel entraîneur italien, Francesco Farioli. Une nouvelle qui a suscité l’ire des supporters du Gym et plus particulièrement des ultras de la Populaire Sud qui, dans un communiqué, ont réaffirmé leur souhait de ne pas voir l’ancien capitaine bastiais porter leurs couleurs. Depuis, les deux camps s’insultent quotidiennement sur les réseaux sociaux, le footballeur-ultra Alexy Bosetti montant lui aussi au créneau.

N’oubliez pas que pour eux NOUS sommes des « niçois de merde » et des cafards.. #OGCNice https://t.co/NRNJA5M8Vj…

Tous propos recueillis par LDF

Par Laurent Di Fraja pour SOFOOT.com