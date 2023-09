Caen stoppé par Laval, Amiens et Angers à la fête

10 Waniss TAIBI (raf) - 13 Louis MOUTON (pau) during the Ligue 2 BKT match between Pau Football Club and Rodez Aveyron Football at Nouste Camp on August 2, 2023 in Pau, France. (Photo by Romain Perrocheau/FEP/Icon Sport)

En pleine bourre, Malherbe s'est fait renverser sur le gong à Francis-Le-Basser. Amiens a renversé Guingamp pour s'installer dans la peau du dauphin tandis que Pau et le SCO se sont replacés.

Dans le Forez, Saint-Étienne et Valenciennes se sont tranquillement ennuyés ensemble (0-0), tout juste troublés par le penalty manqué par Lucas Woudenberg, qui a buté sur Gauthier Larsonneur. Dans l’Aube, Quevilly-Rouen (toujours 19 e ) a rapidement glacé des Troyens pas encore réveillés grâce notamment à Papa Ndiaga Yade, buteur au bout d’une contre-attaque pour punir son ancien club. Samuel Loric a ensuite profité d’un cafouillage sur corner pour doubler la mise, avant la révolte troyenne : Xavier Chavalerin a réduit l’écart d’un tacle rageur et Abdoulaye Kanté a envoyé un missile pour décrocher un point du nul (2-2). Le match fou de la soirée a eu lieu à Ajaccio, qui recevait Dunkerque (2-2) sur une pelouse affreuse. Armand Gnanduillet a lancé les hostilités d’un superbe piqué, Ben Hamed Touré (20 ans) lui a répondu en signant son premier but en pro… Avant d’être exclu cinq minutes plus tard pour un deuxième jaune sévère, M. Kherradji estimant qu’il avait simulé. Entre-temps, Rémy Boissier avait remis Dunkerque devant, avant l’enchaînement gagnant de Cyrille Bayala sur un long ballon. Parmi les relégués de Ligue 1, Angers s’est imposé à domicile face au 18 e le Paris FC (2-0) grâce à la renaissance de Loïs Diony, puis l’habileté du jeune Jean-Mattéo Bahoya (18 ans) dans le temps additionnel.

Caen à l’arrêt, Amiens dauphin

Pendant ce temps-là, le leader caennais a pensé accrocher un nouveau succès à Laval grâce à un magnifique coup franc d’Ali Abdi. Mais tout s’est écroulé dans un temps additionnel zinzin, avec sur un coup franc de Thibaut Vargas dévié puis un penalty de Malik Tchokounté (2-1) ; les Tangos passent troisièmes. Vers le haut du tableau toujours, Andy Carroll – entré en jeu – et Amiens (qui reste deuxième) ont renversé Guingamp (4-1). En l’espace de deux minutes d’abord, Amine El Ouazzani a ouvert le score avec réussite puis a vu Antoine Leautey égaliser dans la foulée, de la tête à la réception d’un centre d’Abdoul Tapsoba. Et puis, Gäel Kakuta a tout débloqué en servant admirablement Louis Mafouta (pour le 2-1), puis en breakant. Un Mafouta qui s’est même offert le doublé dans les arrêts de jeu. Sinon, malgré de nombreuses situations de part et d’autre, le stade des Alpes a encore dû

Par Tom Binet pour SOFOOT.com