Ça y est, l’Espagne a lâché son ballon !

L’Espagne est entrée de la meilleure des manières dans cet Euro 2024 en pulvérisant la Croatie (3-0). Va-t-elle remettre ça ce jeudi contre l’Italie ? L’important est surtout de savoir quel sera le plan de jeu de Luis de la Fuente, puisque la Roja a étonnement laissé la possession aux Croates. Une évolution majeure dans un pays si attaché au contrôle et à la passe à dix.

Avant d’aborder la rencontre face à l’Italie, ce jeudi, Unai Simón est passé par la case conférence de presse où il était notamment question d’un débrief de la première journée maîtrisée contre la Croatie (3-0). Le gardien a été interrogé sur une statistique qui alimente les débats en Espagne : pour la première fois depuis la finale de l’Euro 2008, soit 137 rencontres en compétition officielle, la Roja a laissé la possession à son adversaire (46 % contre 54 %). « On n’aura pas toujours la possession, on n’aura pas toujours plus de contrôle du ballon que l’adversaire, mais il s’agit de gagner les matchs, avec 5 % de possession ou avec 95 » , a analysé le portier de l’Athletic Club, marquant ainsi une véritable rupture dans l’histoire récente du football ibérique marquée par des séquences interminables de passes, pour le meilleur et pour le pire.

Une adaptation obligatoire

En juin 2008, au moment pour son pays de surprendre l’Allemagne en lui laissant le ballon, Pep Guardiola n’avait pas officié le moindre match à la tête de l’équipe première du FC Barcelone et n’avait donc pas encore dicté la marche à suivre à l’ensemble de l’Europe. On ne calculait même jamais avec cette précision ces pourcentages relativement flous. Sous le mandat de Luis Aragonés, débuté quatre ans plus tôt, l’art de la confiscation avait déjà été quelque peu développé, mais il a été sacrément intensifié par ses successeurs Vicente del Bosque, Julen Lopetegui ou, surtout, Luis Enrique. Ce dernier avait démarré l’Euro 2021 par un triste 0-0 face à la Suède en conservant le cuir 86 % de la partie ! Au fil de la compétition, l’actuel entraîneur du PSG avait peaufiné son style pour arriver jusque dans le dernier carré, avant de s’autocaricaturer de nouveau à la Coupe du monde 2022 en sortant dès les huitièmes de finale contre le Maroc malgré plus de 1 000 passes.…

Tous propos recueillis par AD et EL, sauf mentions.

Par Enzo Leanni, avec Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com