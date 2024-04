Ça se passe comment, en vrai, le rachat d'un club ?

Jean Luc MANAUDOU et Didier POULMAIRE - Open EDF de Natation 2007 - 05.08.2007 - La Croix Catelan - Photo : Laurent Zabulon / Icon Sport - Photo by Icon Sport

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football , le podcast hors terrain de So Foot , vous en découvrirez les rouages. Un épisode, un invité, 45 minutes d'entretien, temps nécessaire pour redéfinir votre grille de compréhension.

Il a été l ’agent de Yoann Gourcuff, de Laure Manaudou ou Amélie Mauresmo . Il a joué les intermédiaires dans la vente de l’Olympique de Marseille à Frank McCourt en 2016 . Et a permis plus récemment l’opération de sauvetage du FC Sochaux-Montbéliard . Il, c’est Didier Poulmaire . Et cette semaine, il est l’invité de notre podcast sur l’industrie, Alternative Football , pour répondre aux questions d’Edouard Cissé et Maxime Marchon.

💸 Comment on rachète un club de foot, en vrai ? …

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com