C4 : L’Ajax sauve les meubles contre Bodø/Glimt, le Betis surpris par le Dinamo Zagreb

La C4, c’est de la dynamite !

Contre Bodø/Glimt, l’Ajax a mis (très) longtemps avant de sortir de sa torpeur, pour éviter d’être fanny (2-2) , et demeurer favori de son barrage. Même si le leader du championnat norvégien a perdu ses deux éléments offensifs majeurs lors du mercato hivernal (Amahl Pellegrino parti en MLS, Faris Moumbagna du côté de l’OM), les Lanciers ont mis plus d’une heure et 30 minutes avant de trouver la faille sur penalty, par Branco van den Boomen, dans les arrêts de jeu. Avant cela, Albert Gronbaek s’était illustré avec un doublé. L’égalisation est venue du bout du pied de Steven Berghuis, au bout de la nuit. Dans le même temps, le Real Betis a révélé son impuissance au grand jour face à un Dinamo Zagreb pourtant de plus en plus dégarni à des postes clés (0-1) . L’unique réalisation est signée Bruno Petković, à un quart d’heure de la fin, sur penalty.…

AL pour SOFOOT.com