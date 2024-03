information fournie par So Foot • 31/03/2024 à 14:56

C4 : Enquête ouverte autour du match Ballkani-Dinamo Zagreb, potentiellement truqué

*Sourire du joker de Patrick Balkany.*

Le parquet général de Prishtina a ouvert une enquête ce samedi selon le média Nacionale , pour déterminer si le match de Ligue Conférence entre Ballkani et le Dinamo Zagreb (remporté 2-0 par les locaux au début du mois d’octobre) a été truqué. L’issue de la rencontre avait laissé espérer le club de Suva Reka, en vue d’une qualification pour la phase à élimination directe, avant que celui-ci ne perde pied et ne s’incline lors des rencontres de poule contre Astana et le Viktoria Plzeň. Au match retour, les Croates n’avaient, eux, pas laissé espérer leurs voisins (3-0).…

AL pour SOFOOT.com