C3 : Leverkusen bat Qarabağ sur le gong, Liverpool en démonstration et la Roma se qualifie en perdant

Leverkusen, qui avait arraché le match nul au bout du temps additionnel la semaine dernière face à Qarabağ (2-2), a encore une fois eu énormément de mal, mais a de nouveau été brillant dans le money time pour s’en sortir (3-2) . À la 58 e minute, Abdellah Zoubir catapulte le ballon au fond des filets d’une tête rageuse. Dans la foulée, l’arrière azerbaïdjanais Elvin Cafarquliyev est expulsé pour avoir annihilé une action de but (63 e ). Malgré ce rouge, Qarabağ continue de pousser et parvient à doubler la mise grâce à l’intenable Juninho (67 e ), déjà buteur à l’aller. Jeremie Frimpong réduit ensuite l’écart d’une belle reprise de volée (72 e ). Alors que tout semble indiquer que le Werkself va subir sa première défaite de la saison, après 36 rencontres, Patrik Schick, déjà héros du match aller, égalise (90 e +2) avant d’offrir la victoire aux siens de la tête dans les ultimes secondes de la rencontre (90 e +6). Imbattables.

Leverkusen were losing 4-3 on aggregate going into added time… …

TM pour SOFOOT.com