C3 : Le Milan et West Ham n’ont pas tremblé, Benfica se qualifie sans convaincre

Tandis que l’Olympique de Marseille est passé tout près de se prendre une remontada par Villarreal (3-1), l’AC Milan, déjà vainqueur du Slavia Prague à l’aller (2-4), n’a pas mis longtemps avant de tuer le suspense en Tchéquie. À la suite du carton rouge reçu par Tomas Holes (20 e ) et la sortie sur blessure de Mike Maignan (21 e ), les hommes de Stefano Pioli ont fait trembler les filets grâce à Christian Pulisic (0-1, 33 e ) , imité quelques minutes plus tard par Ruben Loftus-Cheek, d’une belle reprise du pied droit au second poteau (0-2, 36 e ) , avant que Rafael Leão ne crucifie le Slavia en nettoyant la lucarne droite de Jindrich Stanek (0-3, 45 e +6) . La réduction de l’écart de Matěj Jurásek en fin de rencontre ne changera rien (1-3, 85 e ) .

