C'était la Turkiff !

Bien aidée par une Géorgie joueuse, la Turquie a bien démarré son Euro allemand à Dortmund sous l'œil de dizaines de milliers de ses ressortissants passés par toutes les émotions au coup de sifflet final.

Il ne faut qu’un petit quart d’heure pour rallier le stade de Dortmund depuis la gare, mais dans un métro blindé de supporters turcs, cela passe étonnamment beaucoup plus vite. Malgré l’humidité ambiante, la sueur, il y a ces chants et cette armée de mains qui frappent contre les parois du wagon qui viennent rappeler le bonheur que c’est de se retrouver là. On a bien senti en marge de ce Turquie-Géorgie que près de 6 millions de Turcs vivent en Allemagne, sans compter les binationaux et tous les autres venus supporter la Lune aux étoiles . Bilan ? Au coup de sifflet final, certains ont certainement frôlé l’attaque cardiaque, les autres avaient la banane jusqu’aux oreilles comme à la sortie de Space Mountain : leur équipe n’a pas été parfaite, mais elle a été spectaculaire. C’est aussi ça, qu’on attend d’une sélection.

Une sélection qui ressemble à ses fans

Si on passe rapidement sur les quelques ombres au tableau (la bagarre entre fans au début du match, les sifflets pour l’hymne géorgien) qui ont néanmoins le devoir d’être mentionnées, la Turquie a envoyé du jeu en tribunes mais aussi sur la pelouse. En choisissant de titulariser d’entrée ses pépites Arda Güler et Kenan Yildiz, posées devant un Hakan Calhanoglu en mode grand-frère, Vincenzo Montella avait décidé d’aller à la guerre en misant sur l’atmosphère pesante qui allait entourer l’événement. L’entame de match lui a donné raison, car pour deux orteils de Yildiz, sa Turquie aurait dû mener 2-0 à la demi-heure de jeu dans une entame qu’elle a dominé de la tête aux pieds.…

Par Andrea Chazy, au BVB stadion pour SOFOOT.com