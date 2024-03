C’est une évidence : Xabi Alonso doit rester à Leverkusen

Si un départ vers des « grands clubs plus huppés », comme Liverpool ou le Bayern, persiste grandement, Xabi Alonso ne s’est toujours pas exprimé sur la suite de sa carrière. Alors soyons fous : et si le coach basque prolongeait l'aventure au Bayer, pour la plus grande joie des amoureux du ballon ?

Tout concourt à cette évidence : Jürgen Klopp quittera Liverpool à la fin de la saison, tout comme Thomas Tuchel qui laissera sa place sur le banc du Bayern. Au Barça, Xavi aussi arrêtera en fin d’exercice, mais la piste catalane est a priori à écarter pour Xabi Alonso, fortement identifié madridista . Au Real, destination un temps évoquée pour Xabi, Carlo Ancelotti a été prolongé jusqu’en 2026. Liverpool et Bayern, où l’actuel coach du Bayer a évolué, dessinent donc la voie royale. Royale ? Vraiment ?

Seul club invaincu dans les cinq grands championnats, le Leverkusen de Xabi Alonso, c’est aujourd’hui 31 victoires et 4 matchs nuls en 35 matchs TCC, 98 buts pour et 22 contre. En Bundesliga, le titre tend les bras au Werself , leader avec 10 points d’avance sur le Bayern à 9 journées de la fin et bien parti pour en finir avec la lose du « Neverkusen ». Avec une demie à venir en Coupe d’Allemagne contre Fortuna Düsseldorf et une qualification en quarts de finale à assurer ce jeudi contre Qarabağ FK (2-2 en Azerbaïdjan) dans une Ligue Europa où il figure parmi les favoris, le Bayer pourrait bien s’offrir une sacrée levée au printemps. Surtout, sous la baguette du coach basque arrivé en octobre 2022 pour une première expérience en A, Leverkusen alors à la ramasse, puis 6 e la saison passée, déploie aujourd’hui un des jeux les plus attrayants d’Europe. Le contrat de Xabi Alonso court jusqu’en 2026, et le président du Bayer, Fernando Carro, qui a nié l’existence de la fameuse clause secrète (celle permettant à Xabi Alonso de rejoindre avant la fin de son bail ses ex-clubs Liverpool, le Bayern ou le Real), a toutefois laissé la porte ouverte à des négociations en cas de velléités de départ. Donc, sur le principe, son entraîneur obtiendrait un bon de sortie, mais payant.…

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com