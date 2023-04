"C'est une bombe à retardement" : Roux de Bézieux sonne l'alarme face à la crise de logement

Selon le président du Medef, qui fait écho aux demandes de nombreux acteurs du secteur, la France manque de centaines de milliers de logements neufs.

Geoffroy Roux de Bezieux, le 18 janvier 2023, à Paris ( AFP / BERTRAND GUAY )

"On a besoin grosso modo de 500.000 logements neufs par an". A l'antenne de RMC/BFMTV , le patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a répété mercredi 26 avril ses inquiétudes quand à la crise du logement en France, la qualifiant de "bombe à retardement.

"A un moment, ça coince"

Citant d'abord "la hausse des taux qui fait que la moitié des acheteurs potentiels n'ont pas leurs prêts", Geoffroy Roux de Bézieux évoque en parallèle des problèmes de fond : "On veut zéro artificialisation nette partout. A un moment ça coince par rapport à une demande qui est forte".

"Ca fait monter le prix des loyers, ça crée un énorme problème de pouvoir d'achat. On le voit moins que l'alimentaire, mais c'est une bombe à retardement! Les constructions neuves qui ne sont pas lancées cette année, on va les payer l'année prochaine", met-il en garde.

Dimanche, le président du Medef avait estimé que la crise du logement "devrait être la grande cause nationale" ces prochaines années pour Emmanuel Macron, soulignant son importance dans le budget des ménages mais aussi sur le travail. Le gouvernement doit présenter le 9 mai des propositions issues des consultations du Conseil national de la refondation (CNR) pour répondre à la crise du logement: plus de 4 millions de mal logés, immobilier neuf en panne, rénovations énergétiques trop lentes, etc.