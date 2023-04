Négociations sur les retraites : "Les 100 jours, je n'y crois pas", lance le patron du Medef

Geoffroy Roux de Bézieux constate une "impasse politique" face à laquelle il appelle à des négociations directes entre syndicats et patronat sur le dossier des retraites.

Geoffroy Roux de Bezieux, à Paris, le 18 avril 2023 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Les 100 jours je n'y crois pas". Interrogé sur les négociations avec les syndicats concernant la réforme des retraites, Geoffroy Roux de Bézieux a répété son scepticisme face au cap fixé par Emmanuel Macron pour les prochains mois.

Dans son allocuation du 17 avril, le chef de l'Etat a donné 100 jours à sa Première ministre pour "apaiser" et avancer, un sursis supplémentaire bienvenu pour Elisabeth Borne qui reste cependant fragilisée par sa majorité relative à l'Assemblée et des dissonances, y compris au sein de son gouvernement. Le président de la République a évoqué "trois chantiers" pour sortir de la crise des retraites, autour des thèmes du travail, de l'immigration, mais aussi de la santé et de l'éducation, ce que la Première ministre détaillera "la semaine prochaine" avant un "premier bilan" le 14 juillet.

"C'est compliqué de faire passer des lois"

"Avant de retourner voir le président de la République et la Première ministre, il faut qu'on se voie entre nous, syndicat et patronat, pour essayer de dessiner les contours de l'accord", a jugé Geoffroy Roux de Bézieux, à l'antenne de RMC/BFMTV , mercredi 26 avril. "Ce qu'il faut pas c'est qu'on soit dans une contrainte, ni de temps, les 100 jours je n'y crois pas, ni une contrainte qui nous dirait 'Il faut négocier sur ça et ça'" , estime le patron du Medef.

"On est dans une impasse politique assez forte. Il n'y a pas de majorité, et on voit bien que sur un certain nombre de sujets, c'est compliqué de faire passer des lois", a t-il ajouté.

Dimanche, Geoffroy Roux de Bézieux avait déjà appelé au dialogue social entre des partenaires sociaux qui "ont leur rôle à jouer"." On a besoin de temps. On ne pourra pas le faire en 100 jours, c'est sûr", avait-il lancé à l'antenne de RTL .