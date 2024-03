C’est quoi ces FIFA Séries, dernière née des compétitions internationales ?

La FIFA profite de la première trêve internationale de l’année 2024 pour lancer une nouvelle compétition. Baptisée FIFA Séries, elle concernera 24 sélections et se déroulera dans cinq pays.

Elles devaient être 20, elles seront finalement 24 sélections à participer aux FIFA Séries 2024, cette compétition imaginée par le gouvernement du football mondial. Mais le 14 mars dernier, un tournoi international – Wins United Cup – réunissant l’Égypte, la Croatie, la Nouvelle-Zélande et la Tunisie et censée se dérouler à Abou Dabi (Émirats arabes unis), a été délocalisé au Caire, en raison du désistement du principal sponsor à la dernière minute. Quatre jours plus tard, la FIFA annonçait que l’Égypte allait accueillir tout ce joli monde dans le cadre des FIFA Séries 2024, portant à six le nombre de plateaux.

Cette nouvelle idée évoquée lors du Congrès de la FIFA en décembre 2022, en pleine Coupe du monde au Qatar, était passée inaperçue. Elle ne souleva pas une immense curiosité le 27 décembre dernier, après que plusieurs médias ont annoncé que l’Algérie allait organiser un tournoi quadrangulaire à Alger et Annaba réunissant également la Bolivie, l’Afrique du Sud et l’Albanie, finalement remplacée par Andorre. Dans les semaines qui ont suivi, la liste de ces tournois organisés et financés par la FIFA s’est allongée, avec un spot au Sri Lanka (Sri Lanka, Centrafrique, Bhoutan, Papouasie Nouvelle-Guinée), un autre en Azerbaïdjan (Azerbaïdjan, Tanzanie, Bulgarie, Mongolie), deux en Arabie saoudite, avec la Guinée, Brunei, les Bermudes, Vanuatu d’un côté et le Cambodge, le Guyana, la Guinée-équatoriale et le Cap-Vert de l’autre, et donc celui en Égypte.…

