"C'est la vraie vie" : Jean Castex célèbre le déconfinement avec un café au comptoir et une tête de veau

"Le peuple de France a envie de repartir, de reconstruire, c'est notre défi", a insisté le Premier ministre.

Jean Castex à Paris, le 9 juin 2021. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

La nouvelle étape de réouverture des restaurants a été célébrée mercredi 9 juin par le Premier ministre Jean Castex, lors d'un déplacement à Rungis dans le cadre des élections régionales.

"Alors Stéphane, elle est où ma tête ?" Interpellant le patron du marché de Rungis Stéphane Layani, Jean Castex s'attable au soleil devant une petite montagne de victuailles.

Il est 8h du matin et le Premier ministre a beau être attendu une demi-heure plus tard à l'Élysée pour un tête-à-tête avec Emmanuel Macron, huîtres, pièces de veau, de boeuf et verres de rouge défilent . Et sont engloutis dare-dare par Jean Castex, après avoir arpenté le marché pour soutenir le chef de file de la majorité aux régionales en Île-de-France Laurent Saint-Martin, ainsi que la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, qui mène la liste dans le Val-de-Marne.

Une première étape pour le chef du gouvernement qui, coiffé d'une casquette plus politique, chantera les louanges des candidats en Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, dans les 10 prochains jours.

"Tradition française"

Et la gifle infligée à Emmanuel Macron la veille n'y changera rien. "Nous continuerons plus que jamais à aller à la rencontre des Français", assure le Premier ministre. "C'est aussi un message pour dire aux Français que la vie démocratique reprend ses droits. Il faut aller voter" , martèle-t-il.

D'un pavillon à l'autre, sacrifiant aux rituels de la visite -dont l'habituel atelier de préparation des têtes de veaux-, Jean Castex entendait aussi faire coup double alors que cafetiers et restaurateurs peuvent de nouveau, "en ce jour très symbolique", accueillir du public à l'intérieur. "C'est la tradition française" , souligne-t-il ainsi, en vidant d'un trait son expresso dans la salle du "Saint-Hubert".

En s'entretenant plus tard avec deux représentants de la profession, dont le patron du restaurant L'Étoile à Rungis, Jean Castex se félicite aussi: "On vous a accompagnés et vous avez été très responsables. Alors qu'on aurait pu se diviser, se fracasser, ça n'a pas été le cas".

"Ce sont les Françaises et les Français qui ont tenu, et ce sont les Françaises et les Français qui vont faire la reprise", plaide encore le Premier ministre en évoquant une "phase charnière".

"Le peuple de France a envie de repartir, de reconstruire, c'est notre défi", insiste-t-il, se disant au passage confiant sur le fait que l'objectif de 30 millions de primo-vaccinés au 15 juin sera tenu. "Nous y serons avant", assure-t-il.