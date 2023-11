C’est fini pour Aristouy à Nantes

SOS Aristouy.

L’histoire était peut-être trop belle. Produit du centre de formation nantais, Pierre Aristouy n’est plus l’entraîneur des Canaris, comme l’a annoncé le club dans un communiqué publié ce mercredi matin. Parmi les artisans du maintien l’an dernier, après avoir remplacé au pied levé Antoine Kombouaré, le technicien paye au prix fort les quatre matchs sans victoire consécutifs des siens en championnat (dont trois défaites consécutives avant la trêve). Onzième de Ligue 1, le FCN est pourtant à équidistance entre l’Europe et le maintien avec 15 points, et donc dans une situation pas des plus alarmantes. Dans son communiqué, le club de Waldemar Kita précise que le coach est suspendu de ses « fonctions d’entraîneur » en compagnie de son staff, et qu’il « annoncera dans la journée le nom de son remplaçant. »…

JF pour SOFOOT.com