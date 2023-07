information fournie par So Foot • 19/07/2023 à 17:48

C’est fait : le PSG prête Xavi Simons à Leipzig

Aussitôt arrivé, aussitôt parti.

Annoncé de retour au Paris Saint-Germain depuis quelques jours, Xavi Simons a vu la nouvelle de son prêt immédiat être officialisée ce mercredi. Après un an au PSV Eindhoven, le jeune Néerlandais est revenu dans le club de la capitale où il a signé un contrat allant jusqu’en juin 2027. Malgré sa saison pleine aux Pays-Bas, avec 22 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur polyvalent n’aura pas encore sa chance au PSG qui a pourtant levé la clause de six millions d’euros pour le rapatrier.…

EL pour SOFOOT.com