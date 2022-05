"C'est explosif" : contre la réforme des retraites, "la CFDT sera vent debout", assure Laurent Berger

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Emmanuel Macron veut "décaler l'âge légal" de départ à la retraite "de 4 mois par an" pour le porter "en 2031 à 65 ans", avec un dispositif de "carrières longues" et un autre de "pénibilité".

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, ne se montre pas favorable à la proposition de réforme des retraites d'Emmanuel Macron. "La CFDT sera vent debout" contre cette réforme "car ça touche les publics, les travailleurs les plus fragiles aujourd'hui", a-t-il prévenu au micro de France Inter ce mardi 10 mai.

Puis de rappeler "ce que dit le Conseil d'orientation des retraites" : "Il n'y a pas urgence et, à terme, les comptes des régimes de retraite par répartition seront à l'équilibre." Selon le service statistique des ministères sociaux (Drees) fin avril, l'âge "conjoncturel" de départ en retraite a continué d'augmenter, atteignant en moyenne 62 ans et 4 mois, avec un écart de 7 mois entre hommes (62 ans) et femmes (62 ans et 7 mois).

Pour rappel, Emmanuel Macron veut "décaler l'âge légal" de départ à la retraite "de 4 mois par an" pour le porter "en 2031 à 65 ans", avec un dispositif de "carrières longues" et un autre de "pénibilité". Les concertations devraient être lancées fin juin, après les législatives, avec l'objectif de présenter la réforme au Parlement à l'automne pour une application dès 2023, selon le gouvernement.

"Pourquoi on ne taxe pas davantage les plus hauts patrimoines ?"

Cette réforme des retraites permettraient notamment de financer la transition écologique et l'autonomie des seniors. "Au nom de quoi, c'est aux travailleurs, en reportant l'âge légal de départ à la retraite qui touchera ceux qui ont les métiers les plus pénibles et qui ont commencé plus tôt, de payer la transition écologique. Est-ce que dans notre pays, il n'existe pas d'autres mécanismes pour faire en sorte que si il faut s'inscrire délibérément dans la transition écologique, eh bien on regarde combien chacun paye ?", s'est insurgé Laurent Berger. "J'entends qu'il faudrait payer la perte d'autonomie parce qu'il y a un vrai sujet la perte d'autonomie. Pourquoi on ne taxe pas davantage les plus hauts patrimoines ?", s'est-il interrogé.

"Mettre la question de réforme des retraites cet automne sur la table, alors qu'on sait qu'on aura encore un problème de coût de l'énergie, on ne sait pas dans quelle situation internationale on sera et qu'il faut s'inscrire dans un partage des richesses autre et un autre modèle de développement, c'est explosif", a estimé le secrétaire général de la CFDT.