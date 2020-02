Ils y sont tous passés. Mercredi 26 février, Anne Hidalgo organisait un meeting à l'Élysée Montmartre à Paris. Avant que l'édile ne monte sur scène, Christophe Alévêque avait la lourde tâche de faire monter la pression dans la salle. Et une chose est sûre, l'intervention de l'humoriste n'est pas passée inaperçue. Comme l'a repéré L'Obs, il a étrillé tour à tour tous les adversaires de la maire de la capitale, avec de petites phrases qui ont notamment provoqué la colère de La République en marche.Lire aussi Mairie de Paris : le « non » d'Emmanuel Macron à Cédric VillaniLe premier à en avoir pris pour son grade est Benjamin Griveaux, très vite suivi par Cédric Villani. Micro en main, Christophe Alévêque a lancé : « Je ne sais pas vous, mais moi, Griveaux me manque. Il mettait l'ambiance, il avait une idée à la con par jour. Heureusement, rassurez-vous, Villani a pris le relais. » L'humoriste faisait sans aucun doute référence à plusieurs propositions de l'ancien candidat investi par LREM qui ont laissé certains Parisiens pour le moins incrédules. Dans la salle, les rires se font rares. Mais qu'importe, l'humoriste poursuit son numéro de soliste et enchaîne sur Rachida Dati, qu'il écorche au passage.Agnès Buzyn viséeChristophe Alévêque a aussi tancé les écolos : « Le problème avec les écolos, c'est que dès qu'ils font un bon score ils se sentent plus pisser et après ils se pissent dessus. » Enfin, pour...