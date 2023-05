Bundesliga : dites 33, le Bayern est toujours là !

Alors qu’il n’avait plus son destin entre les mains, le Bayern a chipé un titre de champion d’Allemagne qui tendait les bras au Borussia Dortmund. Le 33e Meisterschale de l’histoire du club bavarois, qui vient conclure positivement un exercice mouvementé et loin d'être maîtrisé.

Il s’en est fallu de peu, peut-être d’un penalty de Sébastien Haller repoussé par Finn Dahmen. Mais le Bayern a conservé son titre de champion d’Allemagne ce samedi, en sautant le Borussia Dortmund sur la ligne d’arrivée lors de l’ultime journée. Le faux pas commis contre Leipzig le match précédent n’a donc pas été suivi de conséquences pour le Rekordmeister , sacré pour la onzième année d’affilée. Du jamais-vu dans les cinq grands championnats européens, où seule la Juventus tient la comparaison sur une telle durée avec ses neuf sacres entre 2012 et 2020. De quoi redorer le tableau d’une saison compliquée.

Service minimum

L’ogre bavarois était pourtant parti sur des bases très élevées, en collant six buts à Francfort (1-6) et sept à Bochum (0-7) en début d’exercice. Malgré le départ de Robert Lewandowski, le Bayern semblait lancé et sa recrue phare Sadio Mané déjà intégrée (trois buts après trois journées). La lune de miel n’a cependant pas duré, l’Union Berlin se permettant même de prendre les commandes du classement en septembre. Après un enchaînement de quatre matchs sans gagner conclu par un revers à Augsbourg (1-0), les choses sont rentrées dans l’ordre avec 13 journées sans connaître la défaite (dont un nul au Signal Iduna Park, un stade où seules trois équipes ont réussi à gratter quelque chose cette saison). Au sortir de la trêve hivernale, le Bayern ne pouvait plus compter sur Manuel Neuer (sérieusement blessé, lors d’un séjour à la montagne), mais disposait de neuf points de plus que Dortmund.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com