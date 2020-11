Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Budget européen: Orban prône la poursuite du dialogue Reuters • 20/11/2020 à 09:14









BUDGET EUROPÉEN: ORBAN PRÔNE LA POURSUITE DU DIALOGUE BUDAPEST (Reuters) - Il faut poursuivre le dialogue sur le budget européen et sur les fonds de soutien à la relance, a déclaré vendredi le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, à la radio publique. Selon le chef de gouvernement, plusieurs pistes sont possibles pour sortir les Vingt-Sept de l'impasse créée par le refus de Budapest et Varsovie d'approuver le budget pluriannuel pour 2021-2027 et un accord finira par être trouvé. "Il pourrait y avoir plusieurs solutions (...) pour lesquelles ce sont les aspects légaux qui prévalent et non une majorité politique et qui seraient acceptables par la Hongrie et la Pologne", a dit Viktor Orban sans plus de précisions. Même s'ils en sont bénéficiaires, Varsovie et Budapest refusent que le déblocage des fonds du plan de relance destiné à sortir les Etats membres de la récession due à la pandémie de COVID-19 soit conditionné au respect de l'Etat de droit. Tous deux font l'objet de procédures d'infraction pour des atteintes à l'indépendance de la justice ou des médias et au droit d'asile. Confrontés depuis l'automne à une deuxième vague épidémique, les Etats membres ont été contraints d'imposer de nouvelles restrictions et l'économie de l'UE, en récession lors des six premiers mois de 2020, devrait à nouveau se contracter au cours du dernier trimestre. Face à cette situation, les Vingt-Sept attendent avec impatience le déblocage des fonds européens pour sauver le maximum d'emplois et d'entreprises. Le paquet financier en discussion comprend un budget de 1.100 milliards d'euros pour la période 2021-2027 et un plan de relance de 750 milliards d'euros. Ni l'un ni l'autre ne peuvent être débloqués sans l'accord unanime des Etats membres et du Parlement européen. Si la Pologne et la Hongrie refusent de lier le plan de relance au respect de certaines valeurs démocratiques, des Etats comme les Pays-Bas, ainsi que le Parlement européen, refusent de lever cette condition. (Krisztina Than; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.