information fournie par So Foot • 13/10/2023 à 00:38

Bryan Zaragoza : « Je n’ai pas dormi depuis deux jours »

Sur un nuage.

Entré en jeu lors du match de qualification à l’Euro 2024 entre l’Espagne et l’Écosse ce jeudi (victoire 2-0), Bryan Zaragoza a vécu sa première sélection avec la Roja . Quelques jours seulement après avoir marqué un doublé contre le Barça et été convoqué pour la première fois en sélection. En zone mixte, l’attaquant de Granada avait des étoiles plein les yeux et quelques cernes : « Je n’ai pas dormi depuis deux jours, j’ai dû demander quelque chose pour dormir. Ce que je vis n’est pas normal, j’encourage tout le monde à poursuivre son rêve, je l’ai réalisé aujourd’hui. » …

AEC pour SOFOOT.com