Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bruno Le Maire annonce qu'il a été testé positif au coronavirus, aucun symptôme Reuters • 18/09/2020 à 21:08









BRUNO LE MAIRE A ÉTÉ TESTÉ POSITIF AU CORONAVIRUS PARIS (Reuters) - Bruno Le Maire a annoncé vendredi soir qu'il avait été testé positif au coronavirus mais a précisé qu'il ne présentait aucun symptôme. "J'ai été testé positif à la COVID-19 ce soir", écrit le ministre français de l'Economie et des Finances sur son compte Twitter. "Je me suis immédiatement mis à l'isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l'isolement pendant sept jours. Je continue à exercer mes fonctions." (Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.