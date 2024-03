Bruno Irles n’est déjà plus l’entraîneur de Molenbeek

Court mais intense.

Burno Irles et Molenbeek, c’est (déjà) terminé. Nommé le 13 février dernier sur le banc du club bruxellois, l’entraîneur français a été remercié ce samedi soir par le patron d’Eagle et de l’OL, John Textor. Les résultats décevants – cinq matchs : quatre défaites et un nul – de l’ancien technicien de Troyes, appelé pour tenter de sauver l’actuelle lanterne rouge de la Jupiler Pro League, sont la raison invoquée. En attendant de trouver son quatrième coach de la saison, Molenbeek a confié le poste au Belge Yannick Ferrera, originaire de Bruxelles, passé notamment par le Standard de Liège (2015-2016) et Malines (2016-2017).…

TM pour SOFOOT.com