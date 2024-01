Brice Samba et la haine de la défaite : « ce n’est pas très agréable pour ma femme quand on perd »

Samba s’affirme.

Dans un entretien donné à La Voix du Nord , le gardien international Brice Samba s’est confié sur le début de saison lensois ainsi que sur son cas personnel. Encore brillant la semaine dernière en Coupe de France face à Monaco, le capitaine des Sang et Or a « conscience des lacunes qu’on a eues », référence notamment à un début de saison très compliqué (Lens est aujourd’hui huitième), mais veut viser loin, tout en restant fidèle aux idéaux footballistiques du Racing et de Franck Haise. S’il n’a pas renié les erreurs commises face aux Monégasques, il a tenu à défendre le projet de jeu artésien : « on essaye de construire, de repartir de derrière ». Plusieurs fois tancés par les médias depuis le début de saison, les Lensois n’ont pas eu une fin d’année 2023 de tout repos, parfois accusés d’une certaine légèreté vis-à-vis de leurs performances. Ce que Samba réfute largement : « Peut-être qu’ils font l’amalgame par rapport à l’argent qu’on gagne, ils pensent qu’on zappe plus facilement, mais croyez-moi, ce n’est pas très agréable pour ma femme quand on perd . »…

JF pour SOFOOT.com