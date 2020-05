Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: Peu de progrès dans les discussions entre Londres et Bruxelles Reuters • 15/05/2020 à 12:05









BREXIT: PEU DE PROGRÈS DANS LES DISCUSSIONS ENTRE LONDRES ET BRUXELLES BRUXELLES (Reuters) - Les négociations sur les futures relations commerciales entre la Grande-Bretagne et les Vingt-Sept n'ont pas beaucoup progressé cette semaine, a-t-on appris de sources européennes, alors que l'avant-dernier cycle de discussions s'achève ce vendredi. Des divergences fondamentales persistent sur plusieurs points-clés, comme la pêche et la sécurité, ce qui pourrait compromettre la conclusion d'un accord avant la fin de la période de transition, qui s'achèvera le 31 décembre, souligne-t-on. "Les deux parties sont d'accord pour être en désaccord", a déploré un diplomate impliqué dans les négociations. Londres et Bruxelles devront évaluer fin juin les progrès accomplis et convenir ou non d'une prolongation des discussions, hypothèse pour le moment exclue à Londres. Pour l'Union, les pourparlers doivent s'achever aux alentours d'octobre afin que l'accord puisse être ratifié dans les temps par le Parlement européen et les Etats membres. (Gabriela Baczynska, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

