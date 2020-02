Brexit : le Maroc (re)joue la carte du hub africain

Le royaume chérifien n'a pas perdu de temps pour se positionner comme l'interlocuteur privilégié du Royaume-Uni en Afrique. À quelques jours de la concrétisation du Brexit entré en vigueur ce 31 janvier, Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du ministre marocain des Affaires étrangères en charge des Affaires africaines, s'est rendu à Londres. Objectif : participer aussi au Dialogue des affaires Maroc-Royaume-Uni organisé conjointement par le ministère marocain des Affaires étrangères et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en marge du sommet Afrique-Royaume-Uni sur l'investissement, en présence de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), du groupe OCP, de l'Agence marocaine pour l'énergie solaire (MASEN), de Tanger Med, de Casablanca Finance City (CFC), de la BMC? En face, le Royaume-Uni était représenté par son ministre d'État chargé du Commerce international, Conor Burns, ainsi que par son secrétaire d'État aux Affaires étrangères en charge de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Andrew Murrisson. Preuve de l'intérêt conjugué des deux pays : la présence de 116 entreprises marocaines et de 225 britanniques qui ont scruté ensemble les opportunités d'échanges commerciaux et d'investissements.Lire aussi Affaires africaines : Mohammed VI envoie un signal fort avec un ministère dédiéBénéficiant auprès de l'Union européenne d'un statut avancé lui...