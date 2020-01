Brexit : le blues des conseillers municipaux britanniques

« Je voulais rester pour le prochain mandat, mais je ne peux pas. » Britannique installée en France depuis douze ans, c'est le c?ur lourd qu'Elaine Bastian va quitter son mandat de conseillère municipale à Blond (Haute-Vienne) sans pouvoir se représenter en mars prochain. « Je ne pourrai plus voter, je ne pourrai plus me présenter. Au moment du Brexit, je suis supprimée ! »En tant que citoyens européens, les Britanniques peuvent voter aux municipales et aux européennes dans leur pays de résidence, et même s'y présenter. Avec 757 élus, ils représentent un tiers des conseillers municipaux étrangers, le plus gros contingent devant les Belges, les Portugais et les Néerlandais. Mais ce vendredi 31 janvier à minuit (heure française), ils perdront leurs droits électoraux, en même temps que leur pays d'origine quittera l'Union européenne. Ils pourront tout de même garder leur siège jusqu'à la fin de leur mandat.Petite diplomatie localeUn crève-c?ur pour ces expatriés qui ont construit leur vie en France, au point de s'engager pour leur ville. Originaire de Cambridge, Elaine Bastian s'est installée à Blond en 2008 avec son mari et sa fille après être tombée amoureuse de la région pendant ses vacances. « J'ai fait la connaissance du maire à l'école de ma fille, où il était enseignant et directeur », se souvient-elle. En 2014, il lui propose d'être sur sa liste pour les municipales.« J'étais fière, parce que j'ai été élue,...