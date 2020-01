Bretagne : le tir d'un chasseur finit dans une cuisine

Le drame n'était pas loin et pourrait de nouveau relancer les polémiques sur la dangerosité de la chasse. Dimanche, en fin de matinée, à Plouigneau, près de Morlaix, dans le Finistère, une partie de chasse aurait pu très mal se terminer. Lors d'une battue aux sangliers rassemblant une quinzaine de personnes, une balle a terminé sa route dans le mur de la cuisine d'une maison, explique Ouest-France.La famille se trouvait à l'intérieurLe tir, accidentel, s'est heureusement révélé sans conséquences alors que la famille, dont des enfants, se trouvait dans la maison à ce moment-là. Le chasseur, âgé d'une soixantaine d'années, souligne Le Télégramme, était bien en règle et les contrôles réalisés par les forces de l'ordre, dont celui d'alcoolémie, se sont révélés négatifs. L'homme doit tout de même être à nouveau entendu ce lundi à la gendarmerie de Plouigneau, qui a été chargée de l'enquête.Plusieurs parties de chasse ont viré à la tragédie au cours des derniers mois. Ainsi, en novembre dernier, un chasseur a tué un cueilleur de champignons qu'il avait confondu avec du gibier. En octobre, déjà lors d'une battue aux sangliers, un rabatteur a trouvé la mort après avoir été touché d'une balle en pleine poitrine. L'auteur du coup de feu a reconnu sa responsabilité immédiatement. Selon un bilan publié en juin 2019 par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), 131 accidents de chasse, dont 7 mortels, ont...