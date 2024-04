Brest, Villas-Boas, Lacroix : ce qu'il faut retenir du week-end

Le match de dingue de Brest, le missile de Maxence Lacroix, l'élection d'André Villas-Boas à la tête du FC Porto, le titre du PSG... Encore un week-end de fou sur la planète football.

Le match qui nous a rendu “chokbar” ce week-end

Jusqu’au bout de cette saison 2023/2024, le Stade Brestois 29 a décidé de déverser des litres et des litres d’émotions. Chez son voisin rennais, la troupe d’Eric Roy est encore une fois passée par tous les états possibles pour finalement s’imposer 5-4 à la 97 e minute grâce à un coup de casque de Lilian Brassier. Un derby enlevé et finalement gagné par le SB29 qui est d’ores et déjà assuré de disputer une compétition européenne l’an prochain pour la première fois de son histoire. Pour le SRFC en revanche, si la belle victoire de Lyon face à Monaco n’est pas une bonne nouvelle, le succès de l’OM face à Lens grâce à Aubameyang laisse un très mince espoir aux hommes de Julien Stéphan. Ah, et sinon, le PSG est sacré champion de France pour la douzième fois de son histoire.

🔴 𝗕𝗥𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟'𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘, ⚪ 𝗕𝗥𝗘𝗦𝗧 𝗘𝗡 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 ! pic.twitter.com/zSwLVg0Rxo…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com